je vends un PC ordinaire à Djibouti

Rame: 4,00 GO

Type systeme: systme d'exploitation 32 bits,

Processeur: inter (R) pentinum (R) - CPU G640T@2,40 GHZ 2,40

Disque D: 243,1 GO

Disque C, 228,2 GO

