je suis un électrotechnique expérimenté à Djibouti

Je suis un cadres électriciens polyvalents et des électriciens polyvalents disponibles immédiatement à temps complet pour commencer pour commencer une entreprise d’électricité.

– Expériences indispensables dans une entreprise ou société d’électricité.

– Motivation, polyvalence et disponibilité.

– Maîtrise parfaite du français : écrit, lu et parlé.

– Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, logiciels d’électricité,

– Gestion de projets de l’étude à la réalisation.

– Permis de conduire indispensable.

– Sens du relationnel.

– Esprit d’équipe.

– Encadrement d’équipe.

– Suivis de chantiers …

Partager cette page whatsapp



email