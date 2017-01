IVECO à Djibouti

Je vends une voiture en tres bonne etat.

Veuillez trouvez toutes les informations ci-dessous:

Brand :IVECO

Type :Stralis AT440S43 4X2 Manual ADR Euro 3

Engine :430 HP Euro 3

Engine type :F3AE0681D*B

Configuration :4X2

Cabin :Active Time

Gearbox :Manual

Number of gears :16 gears

Fifth wheel height :120 cm.

Wheelbase :380 cm.

Max. front axle load :7.500 kg.

Fuel :Diesel

Amount of fuel

tanks: 1

Tacho Analog

Axles and tires:

Brakes :Discbrakes

Front suspension:Spring

Rear suspension

Air :Rear axle Single

Net weight :7.200 kg.

Tyres front axle: 315/80 R22.5

Tyres rear axle

30 %30 %

315/80 R22.5

4 500 000 FDJ

77831899

il y a 4 heures

