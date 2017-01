iphones 5S, 6, 6 Plus et 6S à Djibouti

Je vends des iphones 5S, 6, 6 Plus et 6S 16 GB couleur GOLD originals et débloqués. Ils sont importés de l'extérieur. ils sont neufs. Je les vends à un prix très compétitif.

iphone 5S : 55 000 fdj

iphone 6 : 95 000 fdj

iphone 6 Plus : 110 000 fdj

iphone 6S : 115 000 fdj

