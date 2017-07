iPhone 7 Plus OR 128 go comme neuf avec facture à Djibouti

Je met en vente mon IPhone 7 Plus OR 128go acheter le 12 avril 201 facture à l'appuie il est nickel toujours protéger aucun soucis. Vendu avec facture et boite et facture.

Cause de la vente j'ai acheter le Samsung s8

L'iPhone est débloqué accepte tous les opérateurs : fernand09nadia@gmail.com

900 FDJ

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 14 heures

