iPhone 7 128Go & iPhone 7 Plus 128Go (NEUVE)

Caractéristiques



*iPhone 7 128Go*



Écran Retina HD

Écran panoramique rétroéclairé par LED de 4,7 pouces (diagonale)

Écran Multi-Touch avec technologie IPS

Résolution de 1 334 x 750 pixels à 326 ppp

Contraste 1400:1 (standard

*iPhone 7 Plus 128Go*



Écran Retina HD

Écran panoramique rétroéclairé par LED de 5,5 pouces (diagonale)

Écran Multi-Touch avec technologie IPS

Résolution de 1 920 x 1 080 pixels à 401 ppp

Contraste 1300:1 (standard)

Pour les deux modèles :

Écran à large gamme de couleurs (P3)

Luminosité maximale de 625 cd/m2 (standard)

Pixels à double transistor pour angle de vision plus large

Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts

Affichage simultané de langues et de jeux de caractères multiples

Zoom de l’écran

Accès facile



Résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière:

Indice de protection IP67 défini par la norme CEI 60529



Puce:

Puce A10 Fusion avec architecture 64 bits

Coprocesseur de mouvement M10 intégré



Appareil photo:

Appareil photo 12 Mpx Appareil photo grand angle et téléobjectif 12 Mpx

Ouverture ƒ/1,8 Grand angle :

ouverture ƒ/1,8

Téléobjectif :

ouverture ƒ/2,8

Zoom numérique jusqu’à 5x Zoom optique 2x ; zoom numérique jusqu’à 10x

Pour les deux modèles :

Stabilisation optique de l’image

Objectif à six éléments

Flash True Tone quadri-LED

Panoramique (jusqu’à 63 Mpx)

Protection de l’objectif en cristal de saphir

Capteur arrière de luminosité

Filtre infrarouge hybride

Mise au point automatique avec Focus Pixels

Mise au point par toucher avec Focus Pixels

Live Photos avec stabilisation

Photos et Live Photos à large gamme de couleurs

Mappage de ton local amélioré

Détection des corps et des visages

Réglage de l’exposition

Réduction du bruit

Photo HDR automatique

Stabilisation automatique de l’image

Mode Rafale

Mode Retardateur

Géoréférencement des photos



Enregistrement vidéo:

Enregistrement vidéo 4K à 30 i/s

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s

Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s

Stabilisation optique de l’image pour la vidéo

Zoom optique 2x ; zoom numérique 6x (iPhone 7 Plus uniquement)

Flash True Tone quadri-LED

Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 i/s et en 720p à 240 i/s

Accéléré avec stabilisation

Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p)

Mise au point automatique continue

Détection des corps et des visages

Réduction du bruit

Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K

Zoom lecture

Géoréférencement des vidéos



Caméra FaceTime HD:

Photos 7 Mpx

Enregistrement vidéo HD 1080p

Retina Flash

Ouverture ƒ/2,2

Photos et Live Photos à large gamme de couleurs

HDR automatique

Capteur arrière de luminosité

Détection des corps et des visages

Stabilisation automatique de l’image

Mode Rafale

Réglage de l’exposition

Mode Retardateur



Touch ID:

Capteur d’empreinte digitale intégré au nouveau bouton principal



Géolocalisation:

GPS assisté et GLONASS

Boussole numérique

Wi‑Fi

Réseaux cellulaires

Microlocalisation iBeacon



Lecture audio:

Formats audio pris en charge : AAC (8 à 320 kbit/s), AAC protégé (iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (8 à 320 kbit/s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Apple Lossless, AIFF et WAV

Volume d’écoute maximal configurable par l’utilisateur



TV et vidéo:

Recopie vidéo AirPlay et sortie photo, audio et vidéo vers Apple TV (2e génération ou ultérieure)

Recopie vidéo et sortie vidéo : jusqu’à 1080p via l’Adaptateur Lightning AV numérique et l’Adaptateur Lightning vers VGA (adaptateurs vendus séparément)

Formats vidéo pris en charge : vidéo H.264 jusqu’à 4K, 30 images par seconde, High Profile niveau 4.2 avec audio AAC‑LC jusqu’à 160 kbit/s, 48 kHz, audio stéréo ou Dolby jusqu’à 1 008 Kbits/s, 48 kHz, audio stéréo ou multicanal aux formats .m4v, .mp4 et .mov ; vidéo MPEG‑4, jusqu’à 2,5 Mbit/s, 640 x 480 pixels, 30 images par seconde, Simple Profile avec audio AAC‑LC jusqu’à 160 Kbit/s par canal, 48 kHz, audio stéréo ou Dolby jusqu’à 1 008 Kbits/s, 48 kHz, audio stéréo ou multicanal aux formats .m4v, .mp4 et .mov ; vidéo Motion JPEG (M‑JPEG) jusqu’à 35 Mbit/s, 1 280 x 720 pixels, 30 images par seconde, audio au format uLAW, audio stéréo PCM au format de fichier .avi



Siri:

Utilisez votre voix pour envoyer des messages, définir des rappels et faire plus encore

Obtenez des suggestions proactives

Utilisation mains libres

Écoutez et identifiez des morceaux



Capteurs:

Capteur d’empreinte digitale Touch ID

Baromètre

Gyroscope à trois axes

Accéléromètre

Détecteur de proximité

Capteur de luminosité ambiante



Prise en charge des pièces jointes Mail:

Types de documents pouvant être affichés

.jpg, .tiff, .gif (images) ; .doc et .docx (Microsoft Word) ; .htm et .html (pages web) ; .key (Keynote) ; .numbers (Numbers) ; .pages (Pages) ; .pdf (Aperçu et Adobe Acrobat) ; .ppt et .pptx (Microsoft PowerPoint) ; .txt (texte) ; .rtf (texte enrichi) ; .vcf (coordonnées) ; .xls et .xlsx (Microsoft Excel) ; .zip ; .ics

