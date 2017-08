IPhone 6 noir (Nouveau) à Djibouti

Released 2014, September

129g, 6.9mm thickness

iOS 8, up to iOS 10.3.3

16/32/64/128GB storage, no card slot

4.7"

750x1334 pixels

8MP

1080p

1GB RAM

Apple A8

1810mAh

Li-Po

75 000 FDJ

77628200

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 11 heures

