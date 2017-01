IPhone 5C (nouveau) blanc à Djibouti

IPhone 5C (nouveau) - Un nouveau [ jamais utilisé] iPhone 5C , 8 go mémoire interne, 1 go RAM, 8 mpx caméra, 3G, carte SIM nano,

Avec tous les accessoires : chargeur, écoutuer et câble USB.



Je m'appele Abdoulsalam awais



J'habite près de Supermarché Napeleon

40 000 FDJ

77628200

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 8 heures

