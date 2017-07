IPhone 5c blanc ( nouveau) à Djibouti

iphone 5c 8 go mémoire interne, 1 go RAM ,Dual Core , 8MPix Camera , 4.0″ écran.



Avec tous les accessoires : chargeur, écouteurs, cable .



Le téléphone est nouveau et jamais utilisé.



Je m’appele abdoulsalam, j’habite près de supermarché Napoléon.

