iPad mini 2 à Djibouti

Je mets en vend un iPad mini 2 argent, que j'ai même pas utilisé 2 mois et qu'il est en très très bonne état!.

Il est doté:

Wifi (802.11a/b/g/n)

Technologie Bluetooth 4.0

Écran Retina 7,9 pouces

Appareil photo iSight et selfie

Caméra FaceTime HD

Enregistrement vidéo 1080p

Puce A7 avec architecture 64 bits

12 heures autonomie et voir plus

Écran multi-touch

331g et 7,5mm d'épaisseur (fine)...

A n'est pas ratée cette occasion

