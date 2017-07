Ipad 2 16go en parfait état à Djibouti

je vends mon iPad 2 d'une capacité de 16 go et en couleur noir. Il a été acheté sur l'Apple Store en France.

il est donc en parfait état, Ecran impeccable et face arrière en très bon état.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations,

A bientôt

37 000 FDJ

77285456

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 5 heures

