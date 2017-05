Intervenante enfants - besoins spéciaux à Djibouti

Bonjour,

Je suis une intervenante qui travaille auprès de tous les enfants dont les enfants à besoins spéciaux âgés de 0 à 8 ans.

Grâce à diverses formations suivies, je suis capable d'aider votre enfant qui présente des difficultés langagières ou encore motrices.

Je peux également l'aider à apprendre et maîtriser le français s'il ne s'agit pas de sa langue maternelle ou tout simplement pour faciliter son intégration au primaire.

Concernant les adolescents à besoins spéciaux, Il est possible de mettre en place des exercices afin de continuer à les stimuler, tels que des activités de prélecture et de préécriture.

Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter.

Partager cette page whatsapp



email