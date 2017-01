INTERIM : HELP FOR FREE ZONE DJIBOUTI à Djibouti

Good morning

I am a young contractor, I am here to help any foreigner to facilitate the work for container depots in Djibouti ... please contact me at the following mail:

maxi154ab@gmail.com



Bonjour

Je suis un jeune entrepreneur; prêt à aider tout étrangers à faciliter les travaux pour dépôts conteneurs à Djibouti. ..veuillez me contacter à l'adresse mail suivante :

maxi154ab@gmail.com



Buonasera

Sono un giovane imprenditore, sono qui per aiutare qualsiasi straniero per facilitare il lavoro per i contenitori di deposito in Gibuti ... vi prego di contattarmi al seguente e-mail:

maxi154ab@gmail.com

Partager cette page whatsapp



email