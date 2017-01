installons enregistrement vidéo HD / extérieur à Djibouti

Nous vendons et installons l'enregistrement de vidéo HD d'extérieur / d'intérieur: l'enregistreur complet de DVR de CCTV de 4ch 960H et 4 caméras de sécurité de vision nocturne de 900TVL de x te donnent chaque détail que vous devez d'une distance plus longue

Visualisation et activation à distance: accédez et visualisez en temps réel le signal vidéo de n'importe où dans le monde en vous connectant au système Cloud CCTV DVR.

Facile à installer: Connectez-vous à l'Internet et au smartphone en quelques minutes en utilisant la technologie P2P innovante sans aucune carte de ports compliquée.

Smartphone Compatible: Surveillance dans la paume de votre main avec live view & enregistrer sur votre smartphone, y compris l'iPhone et le périphérique Android.

Détection de mouvement intelligente: envoyer une alarme par courrier électronique avec une photo attachée chaque fois qu'une activité est détectée.

S'il vous plaît contacter plus de détails merci

