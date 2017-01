installation électrique et climatiseur à Djibouti

Bonsoir je suis un expert en plusieurs métiers, je suis a votre disposition, mon travail consiste à faire les installations et les dépannages d’électricité en urgence chez vous.

Je suis spécialisé dans les groupes électrogènes, les installations électriques, les climatiseurs, les panneaux solaires, les antennes satellites, la pose de câblage réseau informatique etc.…

Je vends aussi des panneaux solaires, des climatiseurs Split, et d’autres appareils électroménager de qualité, neufs et usagées

Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone : 77082593 ou Drasse105@Gmail.com

