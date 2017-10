Installation des systèmes de climatisation à Djibouti

Société spécialisée dans la vente l' installation et le dépannage de matériel de cuisine professionnelle et froid commercial .



Cuisine professionnel :

- le dépannage de matériel de cuisson, froid , laverie, buanderie et préparation .

- le montage de cuisine professionnelle .

- rédaction de bons d' interventions sur ordinateur

- recherche de pièces et préparation du devis de réparation



Réfrigération

- Dépannage chambre froid positive et négative.

- Armoire positive

- Machine a glaçon

-Meuble réfrigérer



Réalisation du Dimensionnement, Équilibrage des circuits Aérauliques, Hydrauliques avec les notes des calculs de Déperdition des bâtiments et Charge climatique en accord avec la RT2012. Rédaction du CCTP et implanter les principaux composants de l'installation et chiffrage des devis d’installation.



Optimisation et Maintenance préventive et corrective sur des installations frigorifique et chaudes dans le secteur tertiaire, hospitalier, industriel et Agroalimentaire.



Dépannage et mise en service en chaufferie, restaurant, particulier des systèmes à détente direct sur des modèles VRV / VRF / Roof top / PAC / ballon thermodynamique, armoire positive et négatif réglage aéraulique et hydraulique sur aérotherme, remplacement d’équipement de protection électrique et régulation.



Installation et dimensionnement de liaisons électriques et raccordements d’équipements électriques, câblage sonde température, débit moteur, d’instruments de régulation.



Gestion opérationnelle des contrats de maintenance pour divers clients

Partager cette page whatsapp



email