Ingénieur Tunisien en Génie Civil à Djibouti

Je suis un Ingénieur en génie Civil spécialiste en Voire et réseau divers, j'ai une expérience de 12 ans dans des projets d'aménagement des territoires ( routes, assainissement, eau potable, urbanisme). Je suis un expert dans la gestion et la passation des marché publics, ainsi je maitrise plusieurs logiciels techniques et de planification ( covadis, autocad, Ms project, hecras, sweem), je maitrise la langue francaise et l'anglaise .

