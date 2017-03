Ingénieur en Télévision numérique terrestre - Systèmes 8 - VSB et DVB-T à Djibouti

Société de la place recherche Ingénieur en Télévision numérique terrestre - Systèmes 8 -VSB et DVB-T



Compétences recherchées



 Traitement des signaux de Télévision Numérique (Encodage, Multiplexage, Cryptage, Modulation et Transmission) : Terrestre, Satellitaire et Câblé

 Adaptation multiplex et brassage ;

 Codage externe ;

 Entrelacement externe ;

 Codage interne ;

 Entrelacement interne ;

 Mapping et modulation ;

 Transmission OFDM.

 Administration Réseau mono et multi sites

 Déploiement de la ToIP mono et multi sites

 Liaison Radio

 Monitoring sous System Management Server de Microsoft (SMS)

 Implémentation des réseaux LAN/MAN/WAN

 Implémentation des faisceaux radio et IP pour des services multimédia

 Bonne maîtrise des Systèmes de télévision MMDS analogique

 Maîtrise des Systèmes de Diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT)

 Bonne maîtrise des Systèmes de Diffusion de la Télévision Numérique par satellite (TNS)

 Connaissance approfondie des Systèmes de Diffusion de la Télévision Numérique par Câble (TNC)

 Etude et installation de la télévision numérique par IP (le Streaming IPTV)

 Etude et installation des points d’accès (Access point)

 Configuration et mise en réseau des machines et des serveurs à travers le réseau électrique grâce à la technologie communément appelé Courent Porteur en Ligne (CPL)

 Configuration et mise en place d’un Réseau AD-HOC (Wifi)





Qualifications :



 Mininum 3 ans d’expérience dans le domaine

 Réactivité opérationnelle;

 Prise de décision stratégique;

 Une bonne dose de patience;

 Excellente organisation personnelle;

 Flexibilité sur les horaires

Langues exigées :

 Français : Excellente maîtrise

 Anglais ; Excellente maîtrise

Votre dossier de candidature doit obligatoirement inclure les pièces suivantes

 photocopie pièce d'identité

 copies des diplômes

 une lettre de motivation ;

 un curriculum vitae ou CV;

 un bulletin numéro 3



Offre disponible jusqu’au 20 Mars 2017



Pour les intéressé(e)s, veuillez svp envoyer votre candidature complète à recrutementimr2015@gmail.com avec des références à l’appui.

