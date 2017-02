Ingenieur Architecte à Djibouti

Je suis Ingenieur architecte de formation, designer/concepteur.



Je maitrise, la modélisation 3d, et le rendu de projets d'architecture, design d'objets,design produits,sur autocad, sketchup, Artlantis, 3d studio max et photoshop.



Je vous propose mes services en architecture.



N'hesitez pas à me soumettre votre projet pour que nous puissions en discuter., merci.

