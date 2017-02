informatique et reparation des PC à Djibouti

Jeune djiboutien nommé Mahad agé de 23 ans je partage ici mes experiences concernant les reparations des PC que ce soit formatage ou problems des virus etc ... d'autre part je m'interesse a tout les personnes voulant une formation en informatique tel que les logiciels de bases micosoft office et les logiciels comptable tel que le sage saari et les connaissance contidienne d' internet vous pouvez me contactez en cas des besoins et le prix est négociable merci !!!

