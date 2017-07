Informatique à Djibouti

Travaillant depuis 15 ans dans l’informatique, j’ai assuré la maintenance des nombreuses

sociétés, et je possède une très large connaissance des produits grand public et de la distribution.

J’ai eu plusieurs formations à l’étranger, formation IBM à Dakar au Sénégal, et a Saint Denis ile de

la Réunion. Dans les différents emplois que j’ai occupés, j’ai effectué des installations dans les

réseaux Unix, et Microsoft 2000/2003/2008/2010 server. Souvent confronté à des problèmes qui

exigeaient une rapidité d’analyse et de réaction, j’ai fait la preuve de mes compétences à de

nombreuses reprises.

Je pense que mes qualifications correspondent exactement à ce que vous recherchez et je serais

heureux de les mettre au service d’une société au professionnalisme reconnu

