Informaticien à Djibouti

Nom: ABDOURAHMAN AHMED HASSAN

Diplômes:

-baccalauréat informatique appliquée a la gestion



compétence:

-Configuration et gestion du routeur réseau

-Changement de configuration et de gestion

-Configuration et gestion de DHCP, DNS et NAT

-Système d'exploitation Windows et Linux

-1 ans dans l'analyse des html et des programmation de page web

Langue

-arabe Tres bonne connaissance

-anglais Tres bonne connaissance

-francais Tres bonne connaissance

25321360163

Multimédia, Informatique

il y a 3 heures

Partager cette page whatsapp



email