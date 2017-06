Imprimante Wifi à Djibouti

Installation et navigation faciles - grand écran LCD 2,5 "couleur, connectivité standard: Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi sans fil (802.11 b / g / n) 3, Wi-Fi Direct3.

Conception compacte, peu encombrante et excellentes performances, Impression à partir d'un appareil mobile: Epson Connect4: Epson Email Print, Epson iPrint ™ Mobile, Epson Remote Print, Other4: AirPrint ™, Google Cloud Print ™.

Impression à partir d'iPad, iPhone, tablettes et smartphones, Systèmes d'exploitation: Windows® 8.x (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista® (32 bits, 64 bits, Bit), Windows XP SP3 ou supérieur (32 bits), Windows XP Professionnel Edition x64, Mac OS® X 10.6.8 - 10.10.x5.

Encres individuelles - remplacez uniquement la couleur dont vous avez besoin

25 000 FDJ

77341300

Multimédia, Informatique

il y a 9 heures

Partager cette page whatsapp



email