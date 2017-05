Imprimante - HP DeskJet 1050 à Djibouti

Je mets en vente une imprimante multifonctionnelle du modèle : HP DESKJET 1050, Poids : 3,6 kg

Quantité disponible : 1

Couleur : noir



Description et caractéristiques :

imprimante nouvelle et en couleur (4 couleur) et multifonctionnelle.

Doté des fonctions photocopie et scan.

Doté écran LED et tactile

Doté d’une capacité du(es) bac(s) à feuilles A4 en entrée : 60 feuilles

Impression recto verso et impression photo sans marge

Dotés des ports USB



PROFITEZ CET OFFRE SPECIAL !

