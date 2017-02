Cette annonce n´est plus disponible et aucune proposition ne peut être transmise.

immeuble a louer à Djibouti

immeuble de 8 appartements spacieux et lumineux. type f3 (2 chambres a coucher et 1 grand séjour) une cuisine et une salle de douche un parking et une terrasse.

situer a 5 minutes de l’aéroport et 15 minutes du centre-ville

pour plus d'information contacter nous au numéro suivant.