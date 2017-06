I-TOUCH tablette (nouveau) à Djibouti

je vous offre un tablette magnifique nouveau.



1- écran 7 pouces

2- dual SIM/ Bluetooth/ Wifi

3- mémoire interne 8 GO

4- RAM 1 GO

5- avec beaucoup des accessoires: chargeur/ écouteurs/ câble de USB/ cable pour le Cléd e USB/ petit sac pour protéger le tablette/ lunettes 3D.



6- bonus: tous les applications nécessaires comme Facebook,Twitter, Skype et WhatsApp sont installés



plus. beaucoup jeus .



je m’appele Abdoulsalam Awais



j’habite pres de supermarché Napoléon

15 000 FDJ

77628200

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 5 heures

