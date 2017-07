Hyundai Tucson modèle 2016 à Djibouti

Hyundai Tucson modèle 2015 tout confort comme neuf.



véhicule en version essence plus dynamique bien construit et bien équipé conduite parfaite en particulier sur route cabossée et piste.

Carrosserie de qualité et l'embarras de choix pour les options

(climatisation automatique, direction assistée, fermeture centralisée

ABS, Jantes Alu, moteur souple...)



N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails.



Caractéristiques :

Modèle : HYUNDAI TUCSON

Année : 2015

Kilométrage : 40 000

Transmission : Automatique

Carburant : Essence

Nombre de portes : 5

Couleur : Gris métallisé

Prix : 3 100000 Fdj (Négociable)

