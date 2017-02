Hyundai terrancan 2.9 CRDI à Djibouti

A vendre un terracan diesel origine Europe



Bon état intérieur et extérieur, boite de vitesse manuelle à 5 rapports.



Moteur kia robuste et puissant 163 CV turbo diesel et fiable (contrairement au terracan asiatique équipé en moteur mitsubishi).



Nombreuses options (DVD, poste CD MP3, attache-caravane pour remorquer facilement etc...)

1 600 000 FDJ

77659377

il y a 2 heures

