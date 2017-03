HYUNDAi Terracan Automatic à Djibouti

je met en vente un vehicule jamais roulé a djibouti, clim ok, 4 roue neuf, tout option avec lecteur cd, et detecteur de promixité pour se garer. le prix est negociable dans la limite du raisonnable.





condition: used

vehicle type: suv

make : hyundai

class / grade: 4wd jx250

model terracan

model year 2001

mileage 71,500 km

engine volume 2,476 cc

steering lhd

transmission automatic

fuel type diesel

no. of passenger 7

door 5

exterior color white

safety device :driver airbagpassenger airbagpark assist sensoranti theft systemalloy wheelsabs

exterior option: auto folding side mirror power windows rear wiper sunroof uv glass rear spoiler roof rack

interior option: a/c:front a/c:rear full auto a/c heating

seat leather seats power seat power

door locks power steering heated steering

radiocd player remote keyless entry

1 600 000 FDJ

77078347

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

