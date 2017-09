hyundai terracan à Djibouti

salut,

je met en vente une voiture de marque hyundai terracan immatriculée D73 très propre intérieur comme extérieur. rien a prévoir toute est parfait

kilométrage: 70.000

centralisation des portes ok

clim: ok

rad: ok

vignette 2017: ok

assurance pour un an.

pour plus d’information veuillez me contacter. prix négociable

1 600 000 FDJ

77111107 ou 77823504

Véhicules, Voitures

il y a 23 heures

