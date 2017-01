HYUNDAI SONATA URGENT à Djibouti

OFFRE EXCEPTIONNELLE!!



Hyundai sonata full option

Année 2011

Jantes alu tuning R17

Toit ouvrant panoramique

Siège en cuir automatique + chauffage

Climatisation automatique avant + arrière

Écran tactile d'origine + navigation

Commande sur volant

Transmission semi automatique

Keyless (Start/Stop)

Carburant: essence

Et comme CADEAUX: 8 filtres à huile, 5 filtres climatiseur, 5 filtres à air, 1 filtre essence et des plaquettes de freins originaux!



La voiture n'a roulé que 48000km. 5 mois sur le territoire djiboutien.



Pour plus de photos, détails caractéristiques, contactez moi par mail.

2 350 000 FDJ

77831177

Véhicules, Voitures

il y a 13 heures

email