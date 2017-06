hyundai sonata, model 2015 à Djibouti

Asc, nous sommes spesialiste d importations de vehicules koreen, europeen et Japonais.

Nous vs proposons une offre limitee DJIBOUTI 40ANS.



Véhicule exclusive HYUNDAI SONATA mod 2015 tres bon etat, boite automatique, moteur essence avec option suivantes:

CD Player, intérieur en cuir, Alu Wheels, clim,ABS, camera de recul.



Notez bien que la voiture ne se trouve pas a Djibouti. Vente uniquement sur commande.



Prix au port de Djibouti hors taxe douanière ou autres charges PDD, seulement 1 999 999fdj.



Pour plus d info sur la voiture et pour plus de photos veuillez appelez le 77 87 57 31 ou répondre a l annonce. Réponse garantie par mail.

1 999 999 FDJ

77875731

