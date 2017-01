Hyundai SantaFe 2003 à Djibouti

Je souhaiterai mettre à votre disposition pour la vende de ma voiture.

Détaille

Prix : 1.690.000 FDJ (Prix à débattre)

Marque : Hyundai

Model : SantaFe 2003

Kilométrage : 84.850 km

Type de Carburant : Diesel

Boîte Transmission : Manuel

Climatiseur : En très bonne état

De Plus : L’intérieur de ma voiture est décoré et sera à votre disposition sans aucune modification de la décoration.



Remarque : Véhicule en Très bonnes état, puissance appréciable et sans oublier très silencieuse en permettant une conduite souple et enfin un grand coffre.

1 690 000 FDJ

77244095

Véhicules, Voitures

mar. 24 janvier

