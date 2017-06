Hyundai santa fe très bon etat à Djibouti

Je vends cette voiture à un très bon prix de 1250000 .La boite de vitesse de la voiture est automatique avec un kilométrage de 82000km,une très bonne climatisation de carburant diesel et un pneu de Reserve .la voiture est venu de Doubaï et est en très bon état plus d'informations contactez moi sur mon numero.

1 250 000 FDJ

77616970

Véhicules, Voitures

il y a 14 heures

Partager cette page whatsapp



email