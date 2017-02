hyundai santa fe neuve à Djibouti

Bonsoir,

Je vends ma voiture hyundai santa fe presque neuve de couleur noir toute option année 2003 automatic 73590 kmh pour un prix de 1800000 fdj ( un peu négociable). Pour plus d'information et venir voir et annalyser la voiture veuillez m'écrire sur mon émail.

Merci

1 800 000 FDJ

Véhicules, Voitures

il y a 20 heures

