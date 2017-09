Hyundai Santa Fe à Djibouti

je vends ma voiture Hyundai Santa fe.

ces caractéristique sont les suivantes: Marque:Hyundai Modèle: Santa fe, Année: 2002, Transmission: Automatique et climatisé

n'hésitez pas à me contacter sur mon portable pou plus d'information.

prix a débattre

1 100 000 FDJ

77629843

Véhicules, Voitures

il y a 19 heures

