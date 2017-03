Hyundai Santa Fe à Djibouti

Bonjour,

Je vends ma voiture hyundai santa fe année 2003 presque neuve de couleur noir avec toute option automatique, système anti choque, écran tv etc..., et qui n'a roulée que 74233 km pour un prix de 1800000 fdj (négociable). Pour venir consulté la voiture veuillez me contacté sur mon numéro ou m'écrire sur émail.

1 800 000 FDJ

77334633

Véhicules, Voitures

il y a 12 heures

