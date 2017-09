Hyundai Santa Fe 2004 à Djibouti

Je vends une voiture hyundai santa Fe 2004 qui n’a jamais rouler a Djibouti.



Voici ces caractéristique:

– Carrosserie extérieur est parfaite et de couleur noir et l’interieur de la voiture on parle du haute gamme du cuir gris recemment installer et sans oublier que le toit de la voiture est ouvrante et fait profiter du beau temps le soir,



-Climatisation parfaite fraîche avec l’odeur de l’infime nouveauté,

– Moteur Pajero excellent état et bien entre tenue avec 75 500 KM,

– Audio CD, DVD, USB 2.0, USB 3.0, GPS, Antenne TV DJIBOUTI, Radio le tout dans un écran tactile avec un bouton d’appel téléphonique et aussi un autre écran de marche arrière,

-Sécurité : Fermeture automatique des portes, roue de securité,

– Assurer pour 6 mois.

-Etc….

Pour plus d’information merci de contacter le numéro ci-dessous

