Hyundai galloper2 à Djibouti

Je vends un galloper 2 qui a roulé moins d une semaine a djibouti,voiture tre propres,j même régler tt c papier(RAD,carte grise vignette assurance) et changes différents filtres et huiles,pour plus d info contact

1 385 000 FDJ

77820609

Véhicules, Voitures

il y a 10 heures

