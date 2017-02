Hyundai galloper II à Djibouti

Je mets en vente ds voitures de marque Hyundai Galloper II

Ses equipements:

ABS,2 porte,airbag passager, alarm, anti-patinage, climatisseur automatique, jantes allue,radio, ordinateur de port, retroviseurs lateraux Electrique, vitre electrique,boite de vitesse Manuel, DIESEL.

Couleur Gris metalissé

Pour plus d'information veuillez me contactez.

Le contrôle technique est en règle.

Il est disponible immédiatement.

N’hésitez pas a me contacter pour plus d’informations, de préférence par téléphone.

Prix à debattre.merci

1 350 000 FDJ

77877242

Véhicules, Voitures

6 novembre, 2016

