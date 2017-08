Hyundai Creta modèle 2016 tout neuf à Djibouti

Salam aleikoun je vends ma voiture HYUNDAL Creta modèle récent 2016 4×2, Carburant: diesel Gasoil. boite automatique , Kilométrage moins de 20 000Km, De couleur Bleu , Moteur et climatisation en parfait état. Tous les papiers sont en règle et tous équipements bien détails au top avec un prix dérisoire pour cause de voyage. Véhicule de première main et avec garantie deux ans à partir de mois d’AOUT 2017 Pour plus d'information veuillez me contacter sur les numéros suivants Merci

Caractéristiques :

Modèle : HYUNDAI CRETA

Année : 2016

Kilométrage : MOINS DE 20 000

Transmission : Automatique

Carburant : Diesel

Nombre de portes : 5

Couleur : BLEU

Puissance : 8 CV

Prix : 3 000000 Fdj

