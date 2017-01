hyundai avante à Djibouti

Je mets en vente une Hyundai Avante modéle 2014 en parfait etat comme vous pouvez le constater sur les images.

- Boite de vitesse automatique

- Air climatisée

-Sieges en cuir

- Vitres fumées contre le rayon de soleil et autres options intéressantes

et plein d'autres options



Pour plus d'informations et prise de rendez-vous, vous pouvez contacter le numéro suivant

Prix Abordable

77.64.55.49

Véhicules, Voitures

il y a 6 heures

Partager cette page whatsapp



email