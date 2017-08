hyundai accent 2012 coupe sport / jantes alu à Djibouti

description :

information: freins abs, acc / climatisation parfaite, 6 airbag conducteur et passager, contrôle de traction, verrouillage central, stéréo cd, bluetooth ,vitres électriques avant et arrière, rétroviseurs électriques de porte ajustable, régulateur de vitesse, mode eco ,verrouillage à distance, ordinateur de bord, journal d'entretien complet, alarme parking, jantes métallisé, siège avant chauffants, chauffage, 1 clé avec télécommande intégrée, chaîne de distribution. pneu neuf avec un de secours, vidange effectué (huile moteur, filtre air , filtre huile, filtre gasoil début aout ),



marque: hyundai

type de voiture: hatchback/ coupé sport

modèle: accent

couleur: gris carbon

boîte de vitesses: manuelle

carburant: diesel/ gasoil (5000fd pour10 jours)

année du véhicule: 2012

distance: environ 94 .000km

moteur 1.6 crdi puissance: 110 ch

puissance fiscale : 5 cv

réservoir : environ 50 l

carte grise ok plaque 970 d70

rad ok

vignette ok

prix négociable



personne sérieuse veuillez appeler sur mon numéro ou envoyez un mail.



cordialement

1 870 000 FDJ

77775857 ou 77879925

Véhicules, Voitures

il y a 5 heures

