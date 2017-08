HYUNDAI ACCENT 2012 COUPE à Djibouti

DESCRIPTION :

information: freins ABS, ACC / Climatisation parfaite, 6 Airbag conducteur et passager, Contrôle de traction, verrouillage central, stéréo CD, Bluetooth ,vitres électriques avant et arrière, Rétroviseurs électriques de porte ajustable, Régulateur de vitesse, mode ECO ,verrouillage à distance, Ordinateur de bord, journal d'entretien complet, alarme parking, jantes métallisé, siège avant chauffants, chauffage, 1 clé avec télécommande intégrée, chaîne de distribution. pneu neuf avec un de secours, vidange effectué (Huile moteur, filtre air , filtre huile, filtre gasoil début aout ),



Marque: HYUNDAI

Type de voiture: Hatchback/ coupé sport

Modèle: ACCENT

Couleur: Gris carbon

Boîte de vitesses: manuelle

Carburant: DIESEL/ GASOIL (5000fd POUR10 JOURS)

Année du véhicule: 2012

Distance: environ 95 .000km

Moteur 1.6 CRDI Puissance: 110 ch

Puissance fiscale : 5 cv

réservoir : environ 50 l

CARTE GRISE OK PLAQUE DE 970 D70

RAD OK

VIGNETTE OK







PERSONNE SERIEUSE VEUILLEZ APPELÉ SUR MON NUMERO OU ENVOYEZ UN MAIL.

PRIX NEGOCIABLE

CORDIALEMENT

1 950 000 FDJ

77775857 ou 77879925

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

Partager cette page whatsapp



email