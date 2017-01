Huwai Y5-2 tout Neuf jamais utilise à Djibouti

Salam , on met en vend un huawei Y5-2, Tout neuf .

Ancien prix : 27 000 fd

Nouveau prix : 24 000 fd

Information ou Fiche technique sur le Huwai Y5-2 :



Design:



- Classique (full tactile)





Système d'exploitation (OS) :



-Android 5.1 Lollipop



Ecran:



- 5'' (1280 x 720 pixels)



Mémoire interne :



-8 Go, 1 Go RAM



Appareil photo :



-8 mégapixels



Dimensions (fermé) :

143.9 mm, 72.2 mm, 8.9 mm

Poids :135 g

Autonomie:

- Autonomie en communication 12.3 h

- Type de batterie Li-Poly

-Autonomie en veille 407 h

-Capacité de la batterie 2200 mAh

