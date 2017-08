Human Ressource Assistante à Djibouti

Bonsoir,



je suis une jeune fille de 23 ans.je suis à la recherche d'emploi en qualité d'Assistante en Ressources Humaines car j'ai la maxime des compétences dont lesqueles j'ai acquis dans une organisation internationale anciennement basée à Djibouti.

Je controlais plus de 400 employés en tout efficacité par le biais de mon savoir etre et de mon savoir faire.

Ainsi,la polyvalence,l'esprit d'équipe, la responsabilité, et la, sociabilité sont mes atouts.

En somme,ma lettre de motivation et mon cv vous revelerons les preuves de ce derniers.

Je vous en remercie d'avance d'avoir lu mon annonce et dans l'attente de vos propositions d'offres correspondant à mon profil.



PS: Le salaire reste à négocier en fonction de mes qualifications.



Cordialement,

