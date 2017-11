Huile d'avocat bio à Djibouti

HUILE VÉGÉTALE D'AVOCAT BIO



PROPRIÉTÉS :

Soin de peau

+Assouplissante , protectrice et très douce , elle redonne élasticité et confort à la peau et prend soin des peaux fragiles.

+Régénérante et restructurante , elle lutte contre les signes du vieillissement cutané.

+Elle nourrit la peau et la protège contre les agressions (froid, vent...).

+Réparatrice et calmante , elle fait des merveilles sur les peaux tiraillées et les vergetures.

+Elle apporte douceur et onctuosité aux savons

Soin de cheveux

+Embellisseur capillaire , elle apporte brillance et vigueur aux cheveux.

+Réputée pout stimuler la pousse des cheveux .

INDICATIONS :

Soin de peau

+Peaux déshydratées, dévitalisées, desséchées, desquamées, distendues

+Peaux fragiles (cou, contour des yeux)

+Peaux matures

+Vergetures et cicatrices

Soin de cheveux

+Cheveux ternes et secs

+Chute de cheveux

UTILISATIONS :

Soin de peau

+S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations : Soins protecteurs pour peaux sensibles et fines (visage, cou, contour des yeux...)

+Préparations anti-rides pour peaux sèches et matures

+Crèmes pour les mains gercées et abîmées Soins préventifs et curatifs anti-vergetures

+Confection de savons doux

+Soin de cheveux

Soin de cheveux

+S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations : Huiles et baumes capillaires pour renforcer et stimuler une chevelure fragile et desséchée

+Soins capillaires anti-chute

+Crèmes et masques de soin pour les cheveux cassants

Cuisine :

+Sa saveur intense d’avocat la rend idéale pour agrémenter vos salades, poissons et fruits de mer : une petite merveille appréciée par les plus grands chefs !

Partager cette page whatsapp



email