huile d ail 60ml à Djibouti

Je vends des huiles naturels comme l ail, l avocat, le ricin, le beurre de karité, l'huile de sésame et d amande douce.

Bienfaits de l'huile d'ail :

*Combat les pellicules et la séborrhée.

*active le cuir chevelu et prévient la chute des cheveux.

*brillance des cheveux secs et fragiles.

