huawei y530-u00 à Djibouti

Salut a tous je vend mon telephone huawei y530-u00 avec une très bonne prix 9000 avec une remise 8000 ne passer pas cette offre veuillez etres nombreux

veuillez me contacter sur mon email ou sur mon telephone etc........

je vous remerci chers freres et soeurs.

9 000 FDJ

77788904

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 4 heures

Partager cette page whatsapp



email