Cette annonce n´est plus disponible et aucune proposition ne peut être transmise.

Hôtesse d'Accueil à Djibouti

Société de la place recherche des hôtesses d'accueil pour son service commerciale.



Capacité lié à l'emploi

Excellente présentation, goût du contact, être apte à travailler en équipe et sous pression, avoir le sens de la discrétion dans l’exécution des tâches, avoir le sens de l’organisation et de la rigueur, Maîtriser l’outil informatique notamment Word, Excel, Access et tout autre logiciel de bureautique et, bien sûr, courtoisie à toute épreuve.



Formation:

Minimum un Bac dans le domaine relié



Votre dossier de candidature doit obligatoirement inclure les pièces suivantes :

• photocopie pièce d'identité

• copies des diplômes

• une lettre de motivation ;

• un curriculum vitae ou CV;

• un bulletin numéro 3



Veuillez svp envoyer votre candidature complète à recrutementimr@gmail.com.



Offre disponible jusqu'au 24 Février 2017